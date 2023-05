Niger: sept soldats tués dans l'explosion d'une mine dans l'ouest

"Un véhicule de la mission d'escorte de ravitaillement hebdomadaire a sauté sur une mine" en fin de matinée, à environ 6 km du village de Samira, dans le département de Gothèye, près de la frontière avec le Burkina Faso, indique un communiqué de la GNN, rattachée au ministère de l'Intérieur et en pointe dans la lutte anti-jihadistes. "Malheureusement on déplore la mort de sept occupants du véhicule", ajoute le texte lu dimanche soir à la télévision publique. Le village de Samira abrite depuis 2004 la seule mine d'or industrielle du Niger. Le département de Gothèye est située sur la rive droite du fleuve Niger dans la région de Tillabéri, zone des trois frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le gouvernement nigérien y mène depuis février 2022 des actions contre les groupes djihadistes liés à Al Qaïda et à l'Etat islamique au grand Sahara (EIGS), dans le cadre d'une opération appelée Niya (Volonté, en langue locale), forte de plus de 2.000 hommes. Le Niger est également confronté aux actions meurtrières de Boko Haram et de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) dans sa partie sud-est. Dans sa lutte contre les djihadistes, le Niger bénéficie du soutien de plusieurs pays occidentaux dont la Belgique et les Etats-Unis qui y ont des bases militaires. (Belga)