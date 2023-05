RDC: Éboulement dans une mine artisanale de coltan au Nord-Kivu

L'accident s'est produit dans le carré minier de la société minière de Bisunzu (SMB), en plein jour, a appris l'ACP, sans autre détail quant au sort des creuseurs ensevelis sous terre. Les éboulements sont fréquents dans la région, à la suite des pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps dans la région. La mine de Rubaya, mondialement connue comme étant le site qui produit la plus grande quantité de coltan en Afrique centrale, est située à 80 kilomètres de Goma, à l'ouest du lac Kivu, au Golfe de Kabuno, à la limite du Rift est africain, territoire de Masisi. La mine s'est développée à partir de l'exploitation souterraine artisanale et les problèmes hydrologiques y sont récurrents. Chaque année, plusieurs cas d'inondation et des glissements de terrain y sont enregistrés, occasionnant des pertes en vies humaines. Au moins vingt personnes sont également décédées au début du mois d'avril à Bolowa, dans le même territoire de Masisi, des suites d'un éboulement semblable. (Belga)