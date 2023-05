RDC: un couvre-feu de dix jours décrété à Kindu

"Le couvre-feu aura lieu de 20h00 à 6h00 locales. Il est décidé non seulement pour lutter contre l'insécurité grandissante provoquée par des hommes en armes non autrement identifiés, mais aussi pour mettre fin aux échauffourées de ce dimanche entre les jeunes et les forces de l'ordre, qui ont fait trois morts par balles parmi les jeunes et des blessés dont un colonel de la Police nationale", a déclaré Afani Idrissa Mangala, gouverneur intérimaire, selon des propos recueillis par l'ACP. Le gouverneur indique également que les jeunes en colère ont aussi incendié le bureau de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), parti au pouvoir, et pillé plusieurs boutiques. C'est la deuxième fois que le couvre-feu est décrété à Kindu après celui d'avril dernier, indique l'ACP. (Belga)