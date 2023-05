TC Eupen - Des Allemands et des Néerlandais poursuivis pour deux plantations de cannabis dans l'Eifel

Si pour l'un des prévenus, le parquet demande son acquittement, faute d'élément, le ministère public est d'avis que les cinq autre comparses sont mêlés à la création et à l'exploitation des deux plantations découvertes dans le sud de la Communauté germanophone. Une première plantation, qui n'était plus en activité, a été découverte à Grufflange en 2019. Ce n'est qu'en 2020 que la police a mis la main sur l'endroit où les prévenus avaient déménagé les exploitations, soit dans le village de Rodt, à Saint-Vith. "En partant du principe qu'il y avait 200 plants dans la première plantation et que trois récoltes ont été effectuées avant d'être vendues au prix de quatre euros le gramme, les gains illégaux sont établis à 67.680 euros. Même calcul pour la seconde exploitation mais avec une seule récolte, soit 22.560 euros", a détaillé le procureur du Roi qui réclame des peines de prison variant entre vingt et douze mois en fonction du rôle joué par les prévenus, nés entre 1974 et 1996. Le jugement est attendu pour le 12 juin. (Belga)