Tour de Hongrie - Fabio Jakobsen et Yves Lampaert font le retour à la compétition pour Soudal Quick-Step

L'équipe Soudal-Quick Step qui s'élancera de Szentgotthárd vers Budapest entre mercredi et dimanche est complétée par l'Italien Fausto Masnada et les Danois Michael Morkov et Casper Pedersen. Touché au genou en février, Morkov n'avait plus couru depuis. "Nous pouvons nous appuyer sur une solide équipe en Hongrie", a expliqué le directeur sportif du Wolfpack Wilfried Peeters. "Fabio disputera les sprints et sera soutenu par Michael, qui est heureux de faire son retour aux affaires. Casper, Tim et Yves peuvent aussi contrôler la course. Pour les deux étapes de montagne, Fausto sera notre leader. Nous croyons en nos chances d'obtenir de bons résultats." L'année dernière, pour sa première participation au Tour de Hongrie, Jakobsen avait enlevé deux étapes et la victoire au classement par points. Il espérera faire de même cette année, après un début de saison mitigé sans aucun succès dans les courses flamandes. Il a dû se contenter de victoires d'étape sur le Tour de San Juan (2.Pro) et le Tirreno-Adriatico (WorldTour). Le 44e Tour de Hongrie se déroulera à partir de mercredi jusque dimanche. Il s'élancera de Szentgotthárd et arrivera à Budapest au bout de cinq étapes. Plusieurs sprinteurs de classe mondiale devraient participer à la course, parmi lesquels l'Italien Elia Viviani (Ineos Grenadiers), l'Irlandais Sam Bennett (BORA-hansgrohe), le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) et l'Australien Caleb Ewan (Lotto Dstny). L'année dernière, c'est l'Irlandais Eddie Dunbar qui avait remporté le classement général. (Belga)