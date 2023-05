Tour d'Italie - Evenepoel en rose mardi ? "C'est du 50-50, cela dépendra du déroulement de la course"

"Disons qu'on était justement aux avant-postes", a expliqué le Belge aux organisateurs. "On était dans les premiers rangs du peloton parce que la pluie rendait la route un peu glissante. J'ai vu Primoz derrière moi qui faisait mine d'y aller, alors j'y suis allé aussi, mais cela ne m'a pas coûté beaucoup d'énergie. S'il y a une seconde à prendre, il ne faut pas avoir peur de la prendre. Cela me fait une seconde de prise à Primoz et 3 sur le reste. C'est très bien surtout après une journée relativement facile. On est content." Au général, Evenepoel compte 32 secondes d'avance sur le Portugais Joao Almeida (UAE Emirates), 2e, et 44 sur Roglic avant une 4e étape qui aborde les premières pentes mardi et où le champion du monde n'a pas exclu l'idée de lâcher son maillot rose. "C'est du 50-50, cela va dépendre du déroulement de la course, de qui sera dans les échappées", a relativisé ensuite Evenepoel en conférence de presse. "L'étape n'est pas super technique. Elle n'est pas très compliquée au début, mais la dernière montée est difficile. Il y a de bons grimpeurs qui vont essayer de faire quelque chose. C'est le genre d'étape où l'on peut se retrouver en difficulté, il faudra être frais et prêt. Je suis très heureux et très fier de porter le maillot rose depuis trois jours. Il y a une possibilité de ne plus être en rose demain, mais c'est du 50-50". (Belga)