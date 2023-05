Un incendie dans une mine d'or au Pérou fait au moins 27 morts

"On a réussi à pénétrer dans la mine pour des opérations de récupération des corps" et "12 cadavres ont été récupérés", a déclaré la police dans un communiqué. Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie survenu dans une galerie de la mine La Esperanza, située dans la province de Condesuyos, dans une zone reculée de la région d'Arequipa, ont indiqué des représentants de la police et du Parquet présents sur les lieux. "Les informations dont nous disposons font état de 27 morts à l'intérieur de la mine", a déclaré le procureur Giovanni Matos sur la chaîne de télévision N. L'incendie, qui semble avoir été suivi d'une explosion, se serait produit samedi à 100 mètres de profondeur mais la police n'a pu confirmer le nombre de victimes que dimanche. Le gouvernement de la présidente Dina Boluarte a exprimé ses condoléances dans un tweet. "Les ministères de l'Intérieur et de la Défense travaillent depuis le début de cette tragédie pour sauver et transférer les corps", a écrit la présidence. De son côté, le maire de Yanaquihua, James Casquino, a fait savoir à l'agence de presse nationale Andina que la plupart des travailleurs étaient morts d'asphyxie et de brûlures. Selon lui, le court-circuit a été causé par l'effondrement de certains rochers. Le secteur minier est un pilier majeur de l'économie du pays, correspondant à 8,3% du PIB. Deuxième producteur mondial de cuivre, d'argent et de zinc, le Pérou est le premier producteur d'or, de zinc, de plomb, d'étain et de molybdène en Amérique latine, selon les statistiques officielles. (Belga)