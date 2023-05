WTA Rome - Ysaline Bonaventure passe le premier tour des qualifications

La troisième joueuse belge au classement WTA a remporté les cinq premiers jeux de la partie, dont trois sur le service de son adversaire. Elle a ensuite concédé deux jeux mais a converti sa première balle de set, 6-2. Dans la deuxième manche, Bonaventure a à nouveau pris une importante avance grâce à deux breaks, avant un échange de service qui lui a permis de servir pour le match et conclure sur un jeu blanc, 6-2. Au deuxième et dernier tour des qualifications, Ysaline Bonaventure jouera contre la gagnante du match entre l'Australienne Priscilla Hon (WTA 164) et la Britannique Harriet Dart (WTA 139/N.24). En cas de succès, elle rejoindra dans le tableau principal Elise Mertens (WTA 26) et Maryna Zanevska (WTA 77). La première est exemptée de premier tour, tandis que la seconde jouera la Tchèque Barbara Strycova, 16e mondiale en 2017 aujourd'hui retombée à la 1.103e place. La Polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondiale, et la Bélarusse Aryna Sabalenka, numéro 2, sont les deux premières têtes de série du rendez-vous romain, à trois semaines de Roland-Garros. (Belga)