Baisse du chômage en Wallonie en avril

Le taux de la demande d'emploi s'établit à 13,1% à fin du mois d'avril. Le nombre de jeunes en stage d'insertion semble se stabiliser. L'augmentation constatée ces derniers mois s'amenuise et se situe ce mois-ci à 9,7%. Le mois dernier, le Forem a diffusé plus de 31.000 offres d'emploi et 13.000 autres offres provenant d'un service d'emploi relayé par le Forem. (Belga)