Bourse de Bruxelles - Le détachement du coupon KBC pèse sur le BEL 20

KBC (61,18) reculait de 4,29% pour une hausse de 0,43% compte tenu de son détachement de coupon, les baisses étant emmenées par Sofina (200,20) qui chutait de 2,72% en compagnie des immobilières où Aedifica (73,15) et WDP (26,16) abandonnaient 2,66 et 1,88%, Cofinimmo (84,60) perdant 2,03%. Melexis (85,30) et Barco (25,20) étaient également négatives de 1,61 et 1,87%, Umicore (29,20) cédant 0,85% alors que Aperam (34,27) regagnait 1,15%. Elia (125,80) et UCB (84,54) étaient également positives de 1,37 et 1,08%, Solvay (107,80) cédant 0,32% tandis que arGEN-X (363,40) et Galapagos (37,92) perdaient 0,36 et 0,52%. Ageas (40,78) valait 0,22% de plus que la veille, AB InBev (58,20) cédant par contre 0,99%. Iep Invest (5,00) et VGP (90,60) abandonnaient par ailleurs 2,9%, Xior (28,40) et Immobel (44,45) reperdant 1,9 et 2,3%. Belysse (1,29) bondissait de 7,5%, Greenyard (6,70) gagnant 1,5% supplémentaire tandis que Agfa-Gevaert (2,575) et Ontex (7,93) reculaient de 3,5 et 2,7%, Jensen (30,80) de 3,1%. Biosenic (0,124) regagnait enfin 6,9% supplémentaires tandis que Oxurion (0,0048) remontait de 6,7%, Mithra (2,45) étant par contre négative de 7%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0965 USD, contre 1,0980 dans la matinée et 1,1025 la veille. Le lingot se négociait autour de 59.455 euros, en progrès de 420 euros. (Belga)