Brussels Airport et skeyes vont développer une nouvelle procédure d'atterrissage

L'objectif de ce projet est d'analyser si les atterrissages avec des pentes de descente plus abruptes "présentent un avantage en termes de réduction de la pollution sonore pour le voisinage ainsi que des émissions de CO2 et de consommation de carburant". Le projet HERON, qui fait partie intégrante du programme SESAR (Single European Sky ATM Research), implique 26 partenaires de 11 pays et bénéficiera du soutien de six compagnies aériennes, huit ANSP (Air Service Providers, NDLR) et cinq aéroports européens. Dirigé par Airbus, ce projet entreprendra une "série de développements et de tests destinés à réduire le bruit, les retards de vol, la consommation de carburant et les émissions de CO2 du transport aérien en proposant des mesures de réduction, comprenant également des opérations aériennes plus efficaces". Concrètement, les deux groupes contribueront à cette initiative "en validant les démonstrations de vol opérationnel des approches vertes par l'introduction de 'Increased Second Glide Slopes (ISGS)' sur deux pistes d'atterrissage" (des approches sous un angle de descente de 3,2 - 3,5 degrés au lieu de 3,0 degré, NDLR). "Cela sera la première fois que cette solution opérationnelle validée dans le cadre du programme SESAR sera testée dans un environnement pleinement opérationnel", précisent le gestionnaire et l'aéroport. Ces derniers espèrent que ces nouvelles procédures d'atterrissage permettront de réduire l'empreinte environnementale de l'aviation tout en améliorant la qualité de l'environnement local. (Belga)