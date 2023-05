Bundesliga - Francfort se séparera de son entraîneur Oliver Glasner à la fin de la saison

"Après d'intenses discussions et une analyse détaillée avec Oliver Glasner, l'Eintracht Francfort a décidé de mettre fin à la coopération après la saison 2022-2023", a expliqué le communiqué. Les rumeurs allaient déjà bon train quant à l'avenir du technicien autrichien, dont le futur en Allemagne était remis en question ces dernières semaines. Celles-ci le citaient notamment en Angleterre la saison prochaine en cas de départ de Francfort, vers Chelsea ou vers Tottenham. Oliver Glasner était arrivé en juillet 2021 à l'Eintracht à la suite du départ de son compatriote Adi Hütter. Il avait réussi l'exploit de remporter l'Europa League dès sa première saison, qu'il avait néanmoins terminée à une décevante 11e place en championnat, alors que le club avait fini 5e en 2020-2021. Pendant la phase de poules de leur campagne victorieuse en Europa League, dans le groupe D, les Allemands avaient été opposés à l'Antwerp. Ils l'avaient emporté 0-1 au Bosuil, avant un partage 2-2 à domicile. Cette saison, Francfort avait atteint les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, battu par Naples, et occupe actuellement la 9e place en Bundesliga, à cinq points des places européennes alors qu'il reste trois matches à jouer. Le club est qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne, qu'il disputera le 3 juin contre le RB Leipzig. "Le développement sportif et l'attitude globale pendant la deuxième moitié de la saison ont contraint les responsables du club à réévaluer le statu quo, ce qui a entraîné cette décision. Le contrat arrivait normalement à terme le 30 juin 2024", a conclu le communiqué. (Belga)