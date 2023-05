DP World Tour - Thomas Detry avant le Soudal Open: "Célébrer ma première victoire ici serait fantastique"

Les deux joueurs ayant leur résidence à Dubaï, ils ont été surpris par les conditions météorologiques "typiquement" belges: "Je suis à ma place", s'est ainsi amusé Detry. "Ce serait fantastique de remporter ma première victoire ici. J'avance pas à pas dans ma carrière. Il était logique d'aller aux États-Unis après avoir obtenu ma carte pour le PGA Tour. Ça a été un peu difficile de s'adapter et j'ai souvent eu l'impression d'être seul. Je forme une équipe avec ma famille. Le golf là-bas est différent de celui joué ici, avec de beaux parcours, mais beaucoup plus longs. L'année dernière, je n'avais pas réussi à passer le cut à Schilde, mais j'étais dans une période difficile et je venais de changer de caddie. Cette année, je serai à fond." Colsaerts se sent de nouveau en forme après des problèmes de santé, même s'il estime que son golf "n'est pas encore ce qu'il devrait être". "Peut-être que je brillerai dimanche. Je suis maintenant vice-capitaine pour la prochaine Ryder Cup et me consacre entièrement au suivi des joueurs. Cette compétition a joué un rôle important dans ma vie et faire désormais partie de l'équipe me procure une immense satisfaction". Douze autres Belges participeront au Soudal Open, seul tournoi belge du circuit européen: Christopher Mivis, Alan de Bondt et Yente van Doren, actifs sur le Challenge Tour, James Meyer de Beco, Jean de Wouters et Kristof Ulenaers (Pro Golf Tour), Kevin Hesbois (Alps Tour) et les amateurs Arno Tollenaere, Nathan Cossement, Charles Roeland, James Skeet et Hugo Duquaine. Au total, ce seront 156 joueurs qui s'affronteront à Schilde. (Belga)