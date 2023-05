Europa League - Juventus/Séville et AS Rome/Leverkusen pour une place en finale

Au terme d'une saison difficile, marquée par une élimination en phase de groupes de la Ligue des Champions et une pénalité, ensuite suspendue, pour des transferts douteux, la Juventus peut atteindre la 15e finale européenne de son histoire, la première depuis une défaite contre le Real Madrid au dernier acte de la Ligue des Champions 2017. Les 'Bianconeri' ont remporté trois fois la Coupe de l'UEFA, l'ancien nom de l'Europa League, en 1977, 1990 et 1993, et perdu une fois en finale en 1995. En championnat, les troupes de Massimiliano Allegri occupent la deuxième place derrière Naples, déjà sacré. Séville est le grand spécialiste de la compétition, remportée à six reprises, un record, dont la dernière fois en 2020. Mal embarqués en championnat, les 'Rojiblancos' ont trouvé un nouveau souffle depuis l'arrivée sur le banc de José Luis Mendilibar, qui a décroché cinq succès en sept rencontres de Liga. Séville pointe désormais au 11e rang. L'autre demi-finale se jouera également en Italie, à Rome, où les 'Giallorossi' de José Mourinho sont encore en course pour un doublé inédit, après avoir remporté la première édition de la Conference League la saison passée. Intraitables en Europe, les Romains connaissent plus de difficulté sur la scène nationale, où ils pointent en septième position, hors des places européennes, et restent sur quatre matchs sans victoire. Bourreau de l'Union Saint-Gilloise en quarts de finale, le Bayer Leverkusen rêve d'une deuxième victoire finale après celle en 1988. Sous la houlette de Xabi Alonso, le Bayer a redressé la barre après un début de saison difficile. Mais avec un point sur six en championnat, Leverkusen, 6e de la Bundesliga, n'a pas préparé au mieux ce rendez-vous européen. (Belga)