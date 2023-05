Feu vert parlementaire à la loi sur une meilleure protection des infrastructures critiques

Le texte modifie la loi du 1er juillet 2011 sur les infrastructures énergétiques critiques. Il impose à leurs exploitants de mener des audits internes et externes pour s'assurer que les mesures prévues par leur plan de sécurité sont bien appliquées. Ces audits devront permettre, si nécessaire, d'améliorer ces plans de sécurité interne, en concertation avec l'administration de l'énergie (SPF Economie) qui est chargée de la supervision et des inspections dans ce domaine. Ces dernières années, le gouvernement avait déjà décidé d'augmenter la sécurité physique et informatique des infrastructures énergétiques. Après la désignation de nouvelles infrastructures critiques en février, le nombre d'exploitants de pareilles installations était d'ailleurs passé de 3 à 33. Après le sabotage du gazoduc Nord Stream en octobre en mer Baltique, la ministre avait demandé la réalisation d'inspections des infrastructures gazières en mer du Nord. Depuis lors, l'administration a également lancé une campagne de sensibilisation auprès du secteur. (Belga)