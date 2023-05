Fruits et légumes à l'école: seuls 20% des élèves peuvent profiter du programme UE

La demande des écoles de participer à ce programme, doté de 220 millions d'euros par année scolaire, est forte dans certains États membres. Mais de 2017 à 2022, la participation des écoles a régressé, constatent les eurodéputés. "La Commission européenne doit augmenter le budget, les États membres doivent réduire la bureaucratie et, ensemble, ils doivent ouvrir la voie à l'adhésion d'un plus grand nombre d'écoles et d'agriculteurs au programme", a exhorté la rapporteure, Carmen Avram (S&D). Pour son collègue Benoît Lutgen (Les Engagés, PPE), "il est essentiel que les enfants et les adolescents puissent découvrir la qualité des produits issus de notre agriculture et continuent à les intégrer à leur alimentation à tout âge." Il souligne que l'UE, avec ce programme, "soutient l'agriculture familiale et locale, vertueuse pour l'environnement, préserve des savoirs-faire et du goût dans l'alimentation" et "évite des importations désastreuses." Étant donné qu'il existe de grandes différences entre les Vingt-sept dans la mise en œuvre du programme, les élus proposent de réaffecter des montants non utilisés par certains États membres à d'autres. Ils proposent également d'étudier la possibilité d'étendre le régime aux pays candidats à l'UE. (Belga)