ITF de Trnava - Greet Minnen profite de sa bonne forme et rejoint le deuxième tour en Slovaquie

Greet Minnen, 25 ans, a aisément franchi l'obstacle de la Tchèque Aneta Kucmova (WTA 371), 22 ans et issue des qualifications, en s'imposant en deux sets 6-4, 6-4 au bout d'une heure et 27 minutes de jeu. La Campinoise, remontée au 136e rang mondial du classement WTA lundi, jouera au deuxième tour soit contre une autre qualifiée tchèque, Tereza Smitkova (WTA 343), 28 ans, soit contre la Bélarusse Iryna Shymanovich (WTA 211), 25 ans. Greet Minnen s'était inclinée en finale du tournoi de tennis WTA 125 de Saint-Malo dimanche, pour sa première finale en simple sur le circuit WTA. Yanina Wickmayer (N.7/WTA 191), 33 ans, sera elle aussi face à une joueuse issue des qualifications au premier tour: la Suissesse Conny Perrin (WTA 385), 32 ans. Associée à l'Ukrainienne Katarina Zavastska, Yanina Wickmayer est également engagée en double où elle affrontera mardi la 4e paire tête de série formée par la Russe Alena Fomina-Klotz et la Néerlandaise Bibiane Schoofs. Cette dernière a remporté aux côtés de Greet Minnen le tournoi de double du WTA 125 de Saint-Malo. (Belga)