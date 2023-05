Jupiler Pro League - Deux matches de suspension pour Aziz Ouattara

Ouattara a été exclu lors de la défaite 2-1 de Genk à l'Antwerp dimanche pour avoir protesté énergiquement et poussé "frontalement d'une main sur la poitrine" l'arbitre Erik Lambrechts, selon le rapport de celui-ci. L'arbitre précise que "cela n'a pas été fait avec une force excessive, mais il s'agissait d'une poussée claire et délibérée." Pour ce geste, le médian a écopé d'un match effectif de suspension qui vient s'ajouter au match au sursis dont il avait écopé en novembre dernier et qui courait jusqu'au 4 novembre 2023. Si Genk ne fait pas appel de la décision, le médian manquera la double confrontation face à l'Union Saint-Gilloise en Champions Playoffs. En cas d'appel, le Conseil disciplinaire se penchera sur le dossier vendredi. (Belga)