Jupiler Pro League - Patrik Hrosovsky prolonge son contrat auprès de Genk jusqu'en 2025

Hrosovsky a été titulaire lors de tous les matches de championnat de Genk en 2022-2023, saison régulière et playoffs confondus, soit 36 rencontres jusqu'ici. Il compose avec Bryan Heynen le milieu indéboulonnable de Wouter Vrancker, l'entraîneur limbourgeois. "Je suis heureux d'avoir prolongé mon séjour dans ce club", a exprimé Hrosovsky. "Je me sens très apprécié, autant au sein du club que par les supporters. Ce n'est pas que le choix de la raison, mais aussi du cœur. Ma femme est heureuse de vivre ici, mon fils ira à l'école ici en septembre. Genk est ma maison." Arrivé à l'été 2019, le Slovaque compte depuis 139 matchs sous la vareuse de Genk, avec qui il a remporté la Coupe de Belgique en 2021. Il a inscrit dix buts et distribué dix passes décisives. Sur les dix dernières années, il est seulement le troisième joueur de plus de 30 ans à se voir parapher un contrat à Genk. Danny Vukovic et Igor De Camargo l'avaient précédé. "Cela veut dire deux choses", a expliqué le directeur du football Dimitri de Congé. "Premièrement, que Genk est une équipe de développement et demeure un tremplin idéal pour les jeunes talents en route vers le (sub)top européen. Ensuite, cela montre l'énorme impact de Patrik sur notre jeune noyau. Dans les vestiaires et sur le terrain, son expérience fait de lui l'un des moteurs de l'équipe, et un lien entre le club et les supporters." (Belga)