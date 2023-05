La sécheresse en Espagne menace la production d'huile d'olive

Le mois d'avril dernier a été le plus chaud jamais enregistré en Espagne. Moins d'un quart des précipitations normales (14,2 mm) est tombé le mois dernier. "Depuis janvier, il a à peine plu. La sécheresse est très importante. Ce sera une catastrophe si rien ne change radicalement", explique Cristobal Cano, de l'association d'agriculteurs UPA en Andalousie. L'Espagne produit 50% de la production d'huile d'olive dans le monde avec un chiffre d'affaires d'exportations de 3 milliards d'euros environ. En 2021 et 2022, la production était déjà inférieure de plus de la moitié par rapport à la normale. (Belga)