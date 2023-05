Ligue 1 - Nantes se sépare de son entraîneur Antoine Kombouaré, remplacé par Pierre Aristouy

Kombouaré, 59 ans, était arrivé à Nantes en février 2021 à la place de l'ancien sélectionneur français Raymond Domenech, parvenant à maintenir le club au sein de l'élite. Lors de la saison 2021-2022, l'entraîneur français avait permis à Nantes de remporter la Coupe de France. Cette saison, le club du Pays de la Loire occupe la 17e place en championnat avec 32 points, deux de moins qu'Auxerre, 16e et premier non-relégable. Il y a dix jours, Nantes avait été battu 5-1 par Toulouse et Brecht Dejaegere en finale de la Coupe de France après avoir été mené 4-0 après 31 minutes. Kombouaré sera remplacé sur le banc nantais par Pierre Aristouy, ancien joueur du club et entraîneur de l'équipe U19 depuis 2021. (Belga)