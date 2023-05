Ligue de Diamant - Marcell Jacobs et Fred Kerley se donnent rendez-vous sur 100 mètres à Florence

Une telle affiche est rare en dehors des compétitions internationales majeures. Pour les deux sprinteurs âgés de 28 ans, le duel sera un excellent test à l'approche des championnats du monde en août à Budapest. La rivalité est grande entre les ténors du sprint mondial, qui n'hésitent pas à se chambrer sur les réseaux sociaux. "Quand tu veux et où tu veux, mais souviens-toi que quand ça comptait le plus, ça s'est terminé comme ça", avait notamment écrit Jacobs sur Instagram, en accompagnant son message d'une photo de la finale olympique à Tokyo, où il avait devancé Kerley. En réponse, l'Américain avait interpellé la Ligue de Diamant: "Faites en sorte que ça se produise, je veux un face-à-face, personne d'autre, juste lui, lui seul". Sur la piste toscane viendra se mêler à la lutte un autre Américain, Trayvon Bromell, double médaillé de bronze aux championnats du monde d'athlétisme 2015 et 2022 sur la distance reine. (Belga)