NBA - Les Lakers et Miami sur la bonne voie en demi-finales de leur conférence

A l'Ouest, les Lakers sont venus à bout de Golden State 104-101. Les Warriors menaient 49-52 à la pause et possédaient 7 points d'avance (77-84) à l'entame du dernier quart-temps. Les Lakers renversaient la situation dans le 'money time' grâce à Lonnie Walker IV, auteur de tous ses 15 points dans le dernier quart-temps. LeBron James (27 points), Anthony Davis (23 points, 15 rebonds) et Austin Reaves (21 points) ont également contribué au succès des Lakers. En face, Stephen Curry a réussi un triple-double à 31 points, 14 passes et 10 rebonds. Les Lakers, invaincus à domicile dans ces playoffs, recevront une première opportunité de terminer le travail mercredi à San Francisco. Devant leur public, les Warriors, champions en titre, devront s'imposer s'ils ne veulent pas déjà abdiquer. A l'Est, Miami s'est joué 109-101 de New York au terme d'une rencontre parfaitement maitrisée. Le Heat, resté aux commandes toute la partie, s'est appuyé sur Jimmy Butler (27 points, 10 passes) et Bam Adebayo (23 points, 13 rebonds) pour dominer les Knicks, où Jalen Brunson a terminé avec 32 points et RJ Barrett avec 24. La série se poursuivra mercredi à New York, où Miami aura une première "balle de match" pour décrocher son ticket pour la finale de conférence. (Belga)