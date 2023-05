Procès des attentats à Bruxelles - Le chauffeur de taxi qui a conduit les kamikazes à l'aéroport témoignera mardi

Le trio était monté à bord du véhicule vers 07h00, à la rue Max Roos à Schaerbeek, afin d'arriver une demi-heure plus tard à Zaventem. À 07h58, deux explosions retentissent dans le hall des départs de Brussels Airport, tuant 16 personnes et en blessant de nombreuses autres. Quand il apprend la nouvelle, le chauffeur de taxi se rend à la police, le comportement étrange de ses clients matinaux ayant éveillé ses soupçons. Auditionné, l'homme racontera notamment avoir senti une forte odeur émanant des bagages. Les intéressés n'avaient d'ailleurs pas voulu que le conducteur touche à leurs sacs de voyage. C'est sa déposition qui permettra aux enquêteurs de découvrir rapidement l'appartement où les explosifs furent fabriqués. Son témoignage mardi au procès devrait éclairer quelques contradictions entre le rapport des enquêteurs fait à l'audience et la défense de Mohamed Abrini. Cette dernière affirme que c'est son client qui est resté silencieux à bord, tandis que Najim Laachraoui acquiesçait aux propos anti-américains tenus par Ibrahim El Bakraoui. Les enquêteurs avaient, eux, conclu que c'est plutôt l'homme au chapeau qui abondait dans le sens du premier kamikaze à avoir déclenché sa bombe. Des amis de l'accusé Bilal El Makhoukhi sont également attendus à la barre. L'un d'eux avait entre autres déclaré avoir vu se radicaliser celui qui est accusé d'avoir apporté une aide logistique aux terroristes, d'après l'acte d'accusation. (Belga)