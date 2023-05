Stromae annonce l'arrêt total de sa tournée

Stromae a mis fin à sa tournée 'Multitude Tour' qui devait se poursuivre jusqu'en décembre prochain, a annoncé le chanteur belge sur ses réseaux sociaux mardi. L'artiste explique avoir besoin d'un temps de repos et de rémission qui est plus long qu'il ne l'imaginait. Tous les concerts qu'il devait donner et les prestations prévues lors de festivals cet été sont donc annulés. (Belga)