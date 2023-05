WTA Rome - Maryna Zanevska surprise d'entrée par la "revenante" Barbora Strycova

La numéro 2 belge, 29 ans, 77e mondiale, a été surprise mardi par la "revenante", Barbora Strycova, 37 ans, en trois sets - 6-1, 3-6, 6-3 - et deux heures de jeu (1h57). La Tchèque remporte son premier match depuis plus de deux ans. Maryna Zanevska avait corrigé son jeu après avoir encaissé un 6-1 dans le premier set remportant le deuxième 3-6. La Belge a breaké son adversaire d'entrée de set décisif pour mener 0-2, mais Strycova a repris les devants (4 à 2) breakant à son tour Zanevska. Un échange de service plus tard, la Tchèque finalisait à 6-3. Barbora Strycova jouera au 2e tour contre la Grecque Maria Sakkari (N.9), 27 ans, 8e joueuse du monde. Retombée à la 1.103e place mondiale, mais qui fut 16e joueuse du monde (en 2017) et qui bénéficie d'un classement protégé, Barbora Strycova, ex-numéro 1 mondiale en double, avait rejoué à Madrid la semaine dernière (éliminée au premier tour) pour la première fois depuis l'Open d'Australie en février 2021. Maman, elle avait décidé en effet de raccrocher, mais l'envie de jouer l'a reprise. Elise Mertens (N.25/WTA 26), 27 ans, est de son côté exemptée du premier tour et jouera au second soit contre la Russe Anna Kalinskaya, 24 ans, 57e mondiale, soit contre une joueuse issue des qualifications. Celle-ci pourrait être Ysaline Bonaventure. La Stavelotaine (WTA 86), 28 ans, est en effet engagée mardi au deuxième et dernier tour contre l'Australienne Priscilla Hon (WTA 164), 24 ans. (Belga)