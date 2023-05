Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 recule, AB InBev en tête

Melexis (83,65) suivait avec un recul de 1,93% mais gagnait 0,66% compte tenu de son détachement de coupon. Les immobilières Aedifica (72,65) et Cofinimmo (84,40) ne cédaient plus que 0,68 et 0,24%, WDP (26,12) concédant 0,15%. KBC (60,82) et Ageas (40,20) valaient 0,59 et 1,42% de moins que la veille, Elia (124,30) et Proximus (7,73) reculant de 1,19 et 1,07%. Solvay (107,60) et UCB (84,34) cédaient 0,19 et 0,24%, Galapagos (37,80) reculant de 0,32% tandis que arGEN-X (363,40) était finalement inchangée. Aperam (33,68) et Umicore (29,06) se dépréciaient de 1,72 et 0,48%, Sofina (200,60) regagnant 0,20%. Les résultats de Bekaert (41,90) étaient accueillis par un recul de 3%, Orange Belgium (14,62) reculant de 3,5%, Bpost (4,446) et Unifiedpost (3,83) de 2,9 et 2,4%, Atenor (38,70) et Ahold Delhaize (31,08) de 4 et 2,3% ; Deceuninck (2,295) s'appréciant de 3,1%. Oxurion (0,0044) chutait enfin de 8,3%, Sequana Medical (3,21) et IBA (16,04) perdant 3,3 et 1,8% alors que Biocartis (0,615) et Biosenic (0,13) progressaient de 6,2 et 4,8%, Hyloris (12,70) de 2,4%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0980 USD, contre 1,0955 dans la matinée et 1,0965 la veille. Le lingot se négociait autour de 59.535 euros, en progrès de 80 euros. (Belga)