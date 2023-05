Bpost - Les actionnaires se montrent résignés

L'Etat belge contrôle 51,04% du capital de bpost et avait donc, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, demandé que ces deux points ne soient pas soumis au vote tant que les enquêtes sur les fraudes éventuelles ne soient terminées. La présidente du CA a accepté et a annoncé que le premier rapport d'audit interne avait été transmis au parquet. Tous les autres points à l'agenda ont été approuvés à une large majorité par les actionnaires, y compris la nomination de deux nouvelles administratrices: Ann Caluwaerts de Telenet et Ann Vereecke, professeure à l'école de management Vlerick. (Belga)