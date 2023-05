Coupe de Belgique - Amende de 5000 euros avec sursis pour l'Antwerp après sa demi-finale retour contre l'Union

Les supporters des vainqueurs de la Coupe de Belgique ont utilisés des engins pyrotechniques, lors du match retour de la demi-finale contre l'Union le 2 mars dernier, retardant le début de la seconde mi-temps. L'un d'entre eux est également monté sur le terrain pendant les prolongations. Les supporters du Great Old, dans la tribune 4, ont allumé de grandes quantités de feux d'artifice. À la mi-temps, au moins 45 hommes en combinaison blanche et cagoulés se sont préparés à l'action, a constaté le parquet fédéral, ce qui donne l'impression que l'action était bien préparée. Le parquet fédéral a déjà réduit l'amende réclamée de 10.000 à 5000 euros, car l'Antwerp est considéré comme "le meilleur élève de la classe" en termes de prévention d'utilisation d'engins pyrotechniques. Par ailleurs, le supporter - qui est entré sur le terrain entre la première et la deuxième prolongation - a été sanctionné d'une interdiction de stade de trois mois. (Belga)