Équateur: fuite de pétrole dans la jungle amazonienne après le "sabotage" d'un oléoduc

La fuite a été provoquée "de manière intentionnelle à proximité d'une retenue d'eau", dans la région de Lago Agrio (est), a précisé l'entreprise nationale dans un communiqué, sans indiquer la quantité de pétrole qui s'est déversée dans la jungle. "L'urgence a été maîtrisée", a-t-elle cependant assuré, précisant avoir mobilisé du personnel pour contenir et nettoyer le pétrole déversé. L'arrêt temporaire du fonctionnement de l'oléoduc "n'affecte pas les exportations, car il y a suffisamment de brut dans les réservoirs de stockage", a assuré l'entreprise. Deux oléoducs transportent le brut équatorien depuis les champs pétroliers du nord-est du pays, vers les ports de la province d'Esmeraldas (nord-ouest), sur la côte Pacifique: cet oléoduc public (SOTE), à raison de 360.000 barils/jour, et un oléoduc privé (160.000 barils/jour). L'Équateur dispose d'importantes ressources en pétrole, son principal produit d'exportation, concentrées pour l'essentiel dans ses forêts amazoniennes. Entre janvier et novembre 2021, le pays a produit une moyenne de 494.000 barils/jour. Le gouvernement du président Guillermo Lasso a pour objectif de doubler la production de pétrole malgré l'opposition d'une partie des populations locales, indigènes notamment, et des écologistes, qui dénoncent la pollution engendrée par l'activité. Les fuites accidentelles d'oléoduc sont récurrentes dans ces zones pétrolières, mais il est très difficile de connaître avec précision les quantités de brut ainsi déversées dans la nature. (Belga)