Giro - Louis Vervaeke témoin des chutes d'Evenepoel: "Nous avons roulé pour éviter les risques"

En début de course, Evenepoel est tombé une première fois à cause d'un chien qui a traversé la route. "Il a couru dans le peloton", a expliqué Vervaeke. "Malheureusement, il y a eu une manoeuvre et Remco n'a pas pu l'éviter. Il est tombé avec Ballerini. C'était un mauvais départ." Le champion du monde est ensuite tombé à 2,5 km de l'arrivée. "Nous avons roulé dans les vingt premiers toute la journée pour éviter le moindre risque", a ajouté le Flandrien. "Malheureusement, Remco a voulu reculer pour ne pas déranger et le 'grand de Trek-Segafredo' (le Luxembourgeois Alex Kirsch, ndlr.) lui a coupé la route. Il aime couper la route de temps en temps et c'était au moment où Remco regardait en arrière. C'était une chute douloureuse." Evenepoel n'a pas encore réagi à sa chute à l'exception d'une brève mention de "douleur". Soudal Quick-Step a précisé que son leader passera des examens mercredi soir. (Belga)