Inno a réalisé un bénéfice de 2,58 millions d'euros l'an dernier en Belgique

Le CEO Armin Devender avait déclaré en début d'année que la chaîne de magasins avait renoué avec la rentabilité fin 2022 et que le "repositionnement stratégique" portait ses fruits. La maison-mère d'Inno, Galeria Karstadt Kaufhof, se trouve en mauvaise posture financière depuis quelques années et des rumeurs avaient évoqué la possibilité que le groupe vende sa branche belge. Inno compte seize magasins en Belgique et environ un millier d'employés. Mercredi, l'entreprise a aussi annoncé que ses boutiques de la rue Neuve et de l'avenue Louise à Bruxelles avaient fait peau neuve. L'objectif est d'évoluer vers la gamme premium "avec un rayonnement exclusif". Inno précise néanmoins continuer à proposer les produits "grand public" pour ses clients dans toutes les sections. (Belga)