Invasion de l'Ukraine - Mort en Ukraine du journaliste AFP Arman Soldin: enquête ouverte pour crime de guerre

Cette enquête, confiée aux gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine (OCLCH), visera à déterminer les circonstances de ce décès. Le Pnat a précisé dans un communiqué que l'enquête ouverte à son pôle crimes contre l'humanité vise plusieurs crimes de guerre : atteinte volontaire à la vie et à l'intégrité physique ou psychique d'une personne protégée par le droit international humanitaire ; attaque délibérée contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne prennent pas part directement aux hostilités. Troisième infraction visée, attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile ou des blessures parmi cette population, lesquelles seraient manifestement disproportionnées par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque. L'OCLCH préparait ces dernières heures une équipe pour aller sur les lieux du drame, selon une source proche du dossier. Arman Soldin, coordinateur vidéo de l'AFP en Ukraine, a été tué mardi à l'âge de 32 ans par une salve de roquettes Grad. Le parquet national antiterroriste (Pnat) est compétent en matière de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Arman Soldin est au moins le onzième reporter, fixer ou chauffeur de journalistes à avoir été tué en Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022, selon un décompte des ONG spécialisées RSF et CPJ. (Belga)