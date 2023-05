Ligue des Champions - Kevin De Bruyne élu Homme du match de la demi-finale aller au Real Madrid

De Bruyne a permis à Manchester City d'arracher le partage après le but d'ouverture de Vinicius Junior en première période. Le Diable Rouge a décoché une frappe puissante à l'entrée du grand rectangle qui n'a laissé aucune chance à Thibaut Courtois après 67 minutes de jeu. 'KDB' a ainsi marqué le 14e but de sa carrière en Ligue des Champions, le même total que Zinédine Zidane. Onze de ses quatorze buts ont été inscrits dans des matches à élimination directe. Le match retour entre Manchester City et le Real Madrid est prévu le mercredi 17 mai à 21h00 heure belge. (Belga)