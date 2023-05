Mondiaux de judo - Matthias Casse se qualifie pour la finale contre le Géorgien Tato Grigalashvili

Exempté de premier tour, Casse, 2e mondial, a débuté son championnat par une victoire sur ippon à trois secondes du gong contre l'Italien Antonio Esposito (IJF 21). Le natif de Mortsel a enchaîné par une victoire sur waza-ari contre le Dominicain Medickson Del Orbe Cortorreal (IJF 28). Pour une place en demi-finale, le champion du monde 2021 a dû attendre le 'golden score' pour s'imposer aux shidos contre le Hongrois Attila Ungvari, 7e mondial. Le judoka de 26 ans s'est ensuite imposé sur ippon après 2:31 dans le 'golden score' contre l'Israélien Sagi Muki, 16e mondial et qui avait battu Casse en finale des Mondiaux 2019 à Tokyo. En finale, Casse, 26 ans, affrontera le Géorgien Tato Grigalashvili, N.1 mondial, 23 ans. L'Anversois avait battu Grigalashvili en finale des Mondiaux de Budapest et dans le combat pour la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Le Géorgien s'était lui imposé en finale des Mondiaux de Tashkent et de l'Euro de Sofia l'an dernier. (Belga)