NBA - "Coach K", Mike Krzyzewski devient conseiller spécial de la NBA

Le coach légendaire de l'université de Duke (5 titres NCAA et le plus grand nombre de matchs victorieux de l'histoire - 1202) qui a guidé les stars de la NBA au sein de l'équipe des États-Unis à trois titres olympiques (2008, 2012, 2016) et deux titres mondiaux (2010, 2014) "conseillera le bureau de la ligue, les dirigeants des équipes de la NBA et d'autres responsables de la ligue sur un grand nombre de questions liées au jeu", a déclaré la NBA mercredi. Mike Krzyzewski a toujours refusé de devenir coach en NBA. Il avait mis fin en 2022 à sa carrière de coach principal débutée à Duke en 1980. (Belga)