Pensions parlementaires - La N-VA dépose sa proposition qui supprime les dérogations au plafond de pension

Depuis deux mois, la Chambre vit au rythme des révélations sur les pensions des députés et de certains hauts fonctionnaires, en particulier la possibilité de déroger au plafond Wijninckx qui limite le montant des pensions publiques les plus élevées. La Chambre a décidé de supprimer ces régimes favorables. "Cela fait maintenant quelques semaines et il n'y a toujours pas d'avancée. Les réunions sont convoquées sans agenda, des documents importants ne sont pas transmis aux parlementaires ou le sont trop tard. Même des députés de la majorité commencent à s'en plaindre", a expliqué le chef de groupe de l'opposition, Peter De Roover. Avec son collègue Wim Van der Donckt, M. De Roover a déposé une proposition de loi qui supprime les possibilités de dérogation. Le texte s'appliquerait également aux règles en vigueur dans les autres parlements. (Belga)