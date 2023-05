Procès des attentats à Bruxelles - La présence d'Hervé Bayingana Muhirwa dans le box n'a "aucun sens", selon un de ses amis

"Avec Hervé et Bilal, on était très amis. On se voyait souvent, on faisait plein de choses ensemble", s'est remémoré le témoin, qui a notamment travaillé avec les deux accusés dans un magasin de la rue Neuve durant son adolescence. "À l'époque, j'avais juste 16 ans. Eux avaient environ deux ans de plus." Le jeune homme a tenté de partir en Syrie en 2013. Devant la cour, il a affirmé que ses deux compères de l'époque n'étaient pas au courant de sa volonté de départ. "À ce moment-là, on s'était un peu perdu de vue avec Bilal donc je ne lui en ai pas parlé. J'étais encore en contact avec Hervé, mais j'évitais d'en discuter avec lui car je savais qu'il allait peut-être essayer de me dissuader." "Hervé, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup aimé discuter, quelqu'un dont l'avis était important pour moi. Il me retenait sur les bêtises. C'était quelqu'un de sage", a enchainé le témoin. Me Vincent Lurquin, qui défend Hervé Bayingana Muhirwa, a clos le témoignage par une question. "Vous décrivez Hervé comme un sage, les poursuites contre lui cadrent-elles avec cette image ?" "Non, impossible", a répondu le trentenaire. "D'ailleurs, j'en parlais avec mes parents (qui le connaissaient, NDLR), je ne comprends vraiment pas ce qu'il fait là. Je ne connais pas le dossier mais, de tout ce que je sais de lui, pour moi, c'est absurde. Ça n'a strictement aucun sens." (Belga)