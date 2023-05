Projet présumé d'attentat: le parquet fait appel de la libération d'un suspect

Les sept individus étaient soupçonnés d'avoir planifié un attentat terroriste. Ceux-ci ont été interpellés jeudi dernier par la police judiciaire fédérale de Flandre orientale, lors de perquisitions menées à Roulers, Menin, Ostende, Wevelgem et Gand. Les suspects n'avaient pas encore fixé de cible claire pour leur attaque, mais ils étaient activement à la recherche d'armes, selon le parquet fédéral. Toujours selon ce dernier, les suspects appartiennent à un groupe de partisans de l'Etat islamique. Trois d'entre eux possèdent la nationalité belge. Un homme de 25 ans, originaire de Menin, serait la figure centrale de l'affaire. En principe, les six hommes et la femme devaient comparaître mardi matin devant la chambre du conseil de Bruges. Cependant, il s'est avéré que quatre suspects n'avaient pas été transférés depuis la prison, raison pour laquelle leurs avocats ont demandé le report de l'affaire à la semaine prochaine. La détention de deux autres suspects a été prolongée d'un mois. La chambre du conseil a décidé qu'un jeune homme de Wevelgem pouvait être libéré sous conditions, mais le parquet fédéral a fait appel de cette décision. La chambre des mises en accusation de Gand devra examiner l'affaire endéans les deux semaines. (Belga)