Sept suspects renvoyés devant le tribunal correctionnel pour trafic de drogue

La zone de police d'Anvers avait entamé une enquête au mois d'octobre 2022 après avoir reçu des informations sur un numéro utilisé pour infiltrer de la drogue en prison. "Une organisation criminelle qui a eu plusieurs contacts avec des détenus depuis leurs cellules est apparue durant l'enquête. Les prisonniers plaçaient leur commande auprès du suspect principal qui préparait le paquet. Un employé le jetait ensuite par-dessus les murs de la prison" détaille le parquet. Dans le cadre de l'enquête, deux perquisitions ont été menées le 16 février à Berchem et Deurne, où un total de 55 grammes de cocaïne, 1.864 grammes de Haschich et 3.615 euros en cash ont été saisis. Au total, sept suspects ont été identifiés, des hommes âgés de 22 à 33 ans. "Les suspects ont comparu mardi devant la chambre du conseil qui a décidé de les renvoyer au tribunal correctionnel. Ils devront se justifier plus tard pour trafic de cocaïne et de cannabis en groupe", précise encore le parquet. (Belga)