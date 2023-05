Syrie: cinq blessés dans l'explosion d'un véhicule de police à Damas

"Un véhicule de police a explosé dans le périmètre du commissariat de Barzeh (...) blessant un officier et quatre autres policiers", a indiqué le ministère sur la messagerie Telegram. "Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'incident", a ajouté le ministère qui a mis en ligne des photos de la carcasse d'un véhicule carbonisé. Des explosions ont à plusieurs reprises ciblé des véhicules militaires ou civils dans la capitale syrienne, sans qu'il soit possible d'en déterminer l'origine. Le 2 avril, une voiture piégée avait explosé dans un autre quartier de Damas, Mazzeh, abritant le siège des Nations unies et des ambassades, faisant deux blessés selon le ministère de l'Intérieur. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), basé au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, ces incidents découlent de règlements de comptes dans un pays ravagé par la guerre. La Syrie est plongée dans une guerre civile dévastatrice, déclenchée par la répression en 2011 de manifestations prodémocratie. Impliquant des acteurs régionaux et internationaux, le conflit a fait environ un demi-million de morts. Près de la moitié des Syriens sont désormais des réfugiés ou des déplacés à l'intérieur de leur pays, et des pans du territoire échappent encore au contrôle du gouvernement. (Belga)