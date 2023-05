TC Bruxelles - Un an de prison requis contre d'anciens bourgmestre et échevin de Meise

Gunther Van Doorslaer aurait proposé aux deux anciens élus un séjour à Knokke-Heist et en Espagne en échange d'un permis d'extension pour son entreprise horticole. L'homme a notamment obtenu un permis de construction d'un espace commercial de plain-pied comprenant cinq appartements et un parking souterrain. Le parquet a pointé des pratiques de clientélisme lors de l'octroi des permis. "L'entreprise horticole a obtenu facilement des permis urbanistiques et socio-économiques, malgré un avis défavorable du service d'urbanisme. L'aménagement du territoire, au sein de la commune, occupait un rôle marginal comparé à l'aide apportée à un bon ami." Les trois prévenus ont plaidé non coupables. Selon l'ancien échevin Wim Verbeke, toute cette affaire part d'un différend de voisinage de longue date. "Gunther Van Doorslaer est un ami d'enfance; bien sûr j'ai assisté à son mariage", a-t-il déclaré. "Mais nous avons tous payé nos propres billets." "L'ancien bourgmestre n'a jamais eu directement ou indirectement d'intérêt dans l'octroi des permis", a plaidé l'avocat de Jos Emmerechts. "Il est effectivement parti en city-trip, mais il s'agissait d'un voyage avec des personnes qui sont amies depuis 25 ans." Selon la défense de Gunther Van Doorslaer, il n'y avait pas de corruption active. "Tout le monde s'accorde à dire qu'il n'a jamais offert ni donné d'avantages." Le jugement est attendu le 7 juin. (Belga)