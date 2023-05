Tour d'Italie - Andreas Leknessund a profité de son premier jour en rose: "Je m'en souviendrai longtemps"

Le Norvégien a notamment été distancé lors d'une chute survenue à 7 km de l'arrivée. Il a finalement pu rejoindre le groupe de tête grâce au travail des équipiers du Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), également coincé par la chute. "Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé", a expliqué Leknessund en conférence de presse. "J'ai vu des coureurs au sol et j'espère que tout le monde va bien. J'ai juste pensé à repartir le plus vite possible. Je suis resté calme. Heureusement, des coureurs du classement général avaient aussi été impliqués et j'ai pu revenir rapidement." Le coureur de 23 ans a cependant pu profiter de son premier jour en rose. "C'était déjà incroyable hier (mardi, ndlr.). Je n'ai d'ailleurs pas beaucoup dormi à cause des émotions. C'était aussi spécial d'être en rose sur la ligne de départ. Malgré la météo, j'ai pu un peu en profiter sur le vélo. C'est un moment dont je me souviendrai pendant longtemps." (Belga)