Tour d'Italie - Deux chutes d'Evenepoel dans la 5e étape gagnée par Kaden Groves, Leknessund reste en rose

Le Norvégien Andreas Leknessund (DSM) reste en tête du classement général. Dans un final marqué en effet par une chute massive à 2,5 km de l'arrivée, impliquant Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), qui avait déjà chuté en début de course à cause d'un chien, Groves s'est montré le plus rapide devant l'Italien Jonathan Milan (Bahrain Victorious) et le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Au classement général, Andreas Leknessund conserve le maillot rose avec 28 secondes d'avance sur Evenepoel et 30 secondes sur le Français Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën). Jeudi, le parcours de la 6e étape mènera le peloton le long de la Côte amalfitaine sur 162 km autour de Naples. (Belga)