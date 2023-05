Tour d'Italie - Kaden Groves vainqueur de la 5e étape: "Cette victoire, j'en rêve depuis décembre"

Kaden Groves, 24 ans, a pourtant été impliqué dans la première des deux chutes dans le final, survenue à 7 km de l'arrivée. "Avant tout, j'espère que ceux qui sont tombés n'ont rien. Cela roulait très vite et j'ai dû me battre pour rentrer. Je me suis infiltré dans le train des DSM et j'avais encore les jambes pour gagner." Troisième des deuxième et troisième étapes, Groves décroche enfin sa première victoire sur le Giro. "Cette victoire, j'en rêve depuis le mois de décembre. L'équipe a énormément travaillé cette semaine et je suis fier d'avoir décroché cette victoire." Un succès qui permet à l'Australien de revenir à un point de l'Italien Jonathan Milan (Bahrain Victorious), 2e de l'étape, au classement du maillot cyclamen. "J'ai le maillot en tête. Mon premier objectif était de gagner une étape. Maintenant, je veux en remporter une deuxième et je pense que cela peut me rapporter le maillot cyclamen (du classement par points)", a ajouté Groves en conférence de presse. (Belga)