Trois fois plus de plaintes déposées en 2022 auprès du Service de médiation de l'énergie

Au total, 78,9% de plaintes provenaient de la partie néerlandophone du pays, 21% de la partie francophone et 0,1% de la partie germanophone. Selon le Service de médiation de l'énergie, ce nombre record de plaintes s'explique principalement par les fortes hausses et fluctuations des prix de l'énergie en 2022. En 2022, les demandes de médiation concernaient ainsi surtout les prix de l'énergie (18,6%) mais aussi des problèmes de compteur (16,2%) et des problèmes de facturation (15,5%). Au total, 45% des plaintes (10.583 dossiers) ont été déclarées recevables par le Service de médiation de l'énergie. 2.584 dossiers de médiation ont été clôturés, dont 84,7% avec un résultat positif grâce à un règlement à l'amiable ou après une recommandation du Service de médiation au fournisseur d'énergie. Le plaignant a, dans ces cas, obtenu entière satisfaction de la part du fournisseur d'énergie. La suite favorable donnée aux dossiers clôturés s'est traduite par un montant total de 255.445 euros de compensations ou de réparations financières, soit une moyenne de 99 euros par plainte recevable clôturée en 2022. En tout, le Service de Médiation a formulé 61 recommandations aux fournisseurs d'énergie, dont seulement 19 ont été suivies. (Belga)