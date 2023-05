Un élu républicain accusé de nombreux mensonges inculpé par la justice fédérale

La nature exacte des chefs d'accusation n'est pas encore connue. Contacté par l'AFP, le ministère de la Justice a refusé de commenter l'information. D'après la chaîne CNN, qui cite trois sources proches du dossier, des procureurs fédéraux ont inculpé M. Santos et l'élu de New York pourrait comparaître devant un tribunal dès mercredi. George Santos, 34 ans, qui aurait notamment gonflé ses revenus financiers et "embelli" son CV, a admis avoir grossièrement menti sur des pans entiers de sa vie. Lui qui se présentait comme un symbole du "rêve américain" est aussi accusé d'avoir menti ou exagéré la réalité en se présentant comme "un Américain fier d'être juif" -- il a grandi dans une famille catholique, mais maintient que son "héritage est juif" -- ou encore comme le petit-fils de survivants de la Shoah ayant fui la barbarie nazie. Il fait l'objet de multiples enquêtes, au Congrès, à New York et jusqu'au Brésil. (Belga)