Violent incendie dans un home à Beloeil

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi, peu après 10h00, qu'un incendie s'était déclaré dans un home implanté au n°46 de la rue d'Harchies à Granglise, dans l'entité de Beloeil. Venant de diverses casernes, trois autopompes, trois camions-citernes, deux camions-échelle, un Smur et deux ambulances en prévention ainsi que plusieurs véhicules de commandement ont été dépêchés sur place. "A l'arrivée des premiers pompiers, tous les résidents étaient sortis de cette maison de repos. Il ne manquait personne. Une cinquantaine de personnes âgées ont été immédiatement transférées vers la salle de gymnastique de Stambruges (Beloeil). Le feu a pris au niveau de la toiture de ce bâtiment qui se compose d'un rez-de-chaussée et de trois étages. Peu avant midi, la toiture était entièrement embrasée mais le feu était en cours d'extinction. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie", précise le capitaine Lahousse. (Belga)