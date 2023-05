WRC - Rallye du Portugal - Le Portugal inaugure une série de sept rallyes sur terre

Depuis 2015, Matosinhos, au nord du Portugal, constitue le coeur du rallye. Après le shakedown jeudi, le rallye commencera vendredi avec huit spéciales: deux boucles de trois spéciales complétées par deux autres épreuves chronométrées, dont une superspéciale. Samedi, le rallye se poursuivre avec deux boucles de trois spéciales, dont le redoutable double passage d'Amarante, une spéciale de 37,24 km. Une superspéciale sur le circuit de rallycross de Lousada terminera la journée. Dimanche, quatre spéciales sont au menu, dont deux passages par Fafe et son légendaire saut devant des milliers de spectateurs enthousiastes. Les pilotes devront parcourir 19 spéciales pour 329,06 kilomètres de compétition. Traditionnellement, le rallye est l'un des plus imprévisibles de la saison. Le palmarès le confirme, avec sept vainqueurs différents lors des sept dernières éditions, dont Thierry Neuville en 2018. Il pourrait l'être cette année encore plus le classement resserré au championnat, avec les cinq premiers regroupés en 11 points: Sébastien Ogier (absent au Portugal) et Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) mènent la danse avec 69 points, juste devant leur équipier Kalle Rovanperä (68). Ott Tänak (Ford Puma Rally1) suit avec 65 et Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) complète le top-5 avec 58 unités. Ils sont 8 voitures WRC1 à prendre le départ. Outre Neuville et son copilote Martijn Wydaeghe, d'autres Belges seront au départ: Nicolas Gilsoul pour lire les notes du Français Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Rally1) ainsi que Grégoire Munster et Louis Louka (Ford Fiesta MKII) pour leur première course sur terre avec une Ford officielle, après déjà pris part à trois épreuves cette saison. (Belga)