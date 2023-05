A Louvain, on peut désormais déclarer la naissance de son enfant depuis la maison

En moyenne, 3 800 enfants naissent chaque année à Louvain dont seuls 1 100 résident dans la ville du Brabant flamand. Jusqu'à présent, tous les bébés nés sur le territoire communal devaient obligatoirement être enregistrés auprès de l'officier d'état civil de Louvain. Pour cela, les parents devaient se rendre avec leur enfant au guichet de l'administration communale, même s'ils habitaient dans une autre commune. La ville a décidé de supprimer ce système avec la mise en place d'une plateforme numérique. Les parents peuvent désormais enregistrer leur enfant à l'hôpital - ce qui est déjà possible dans d'autres communes belges - ou plus tard, depuis leur domicile, ce qui constitue une nouveauté sur le sol belge. "Cela rend le processus d'enregistrement plus fluide et permet aux parents d'économiser du temps, du stress et de l'énergie", explique l'échevin en charge de l'état civil Dirk Vansina. "Nous les déchargeons autant que possible du processus administratif". La déclaration peut être effectuée numériquement via le site web de la ville. Toutefois, une déclaration physique au guichet de la ville sera toujours possible pour ceux qui le souhaitent. (Belga)